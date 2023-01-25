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РФС запретил «Химкам» регистрировать новых игроков

Причиной запрета стала задолженность перед консалтинговой компанией.
25 января 2023 14:39
автор: Александр Евграфов

Российский футбольный союз (РФС) запретил подмосковному футбольному клубу «Химки» регистрировать новых игроков, сообщается на сайте РФС.

Запрет связан с заявлением консалтинговой компании Joint Industries Limited Partnership о невыполнении обязательств футбольным клубом. Кроме того, «Химкам» предстоит выплатить штраф за неисполнение прежних решений палаты РФС по разрешению споров.

Палата прекратила производство по заявлению тренера Игоря Ющенко в отношении «Химок» о взыскании задолженности по соглашению о расторжении трудового договора.

После 17 туров «Химки» набрали 12 очков и занимают 15-е место в чемпионате России, находясь в зоне вылета из премьер-лиги.

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РФС запретил «Химкам» регистрировать новых игроков
Причиной запрета стала задолженность перед консалтинговой компанией.
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