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Нападающий «Крыльев Советов» Писарский: Привыкнут к новой фамилии

Футболист прокомментировал свой переход из «Оренбурга» и смену фамилии.
25 января 2023 15:19
автор: Александр Евграфов

Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский (Сычевой) рассказал, что в новой команде его приняли как родного. Также он прокомментировал смену фамилии.

«Всем надо привыкать. Скоро будет официально и в плане паспорта. Те, кто пишут Сычевой, должны будут привыкнуть к Писарскому. Может, будут и те, кто и дальше будет Сычевой писать. Кому-то нравится, кому-то нет. Меня это не волнует. Я знаю, как мне нравится, знаю, как я делаю», - цитирует Писарского пресс-служба команды.

25 декабря «Крылья Советов» объявили о переходе Сычевого из «Оренбурга». Соглашение с самарским клубом рассчитано на 3,5 года.

В нынешнем сезоне Писарский делит первое местов в споре бомбардиров Российской премьер-лиги с Квинси Промесом. У обоих – по 14 забитых мячей.

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