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Дмитрий Селюк: Глушаков в отличие от Дзюбы про деньги не говорит, просто хочет играть

Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков отправился на сбор с «Пари НН».
25 января 2023 16:30
автор: Юрий Волохов

Мы попросили прокомментировать эту новость футбольного агента Дмитрия Селюка.

- Глушаков поехал на сбор с «Пари НН».

- Но он пока без контракта, его еще будут просматривать. Кстати, думаю, Глушаков в отличие от Дзюбы про деньги вряд ли говорит. Он просто хочет играть в свое удовольствие.

Денис хороший футболист, с лидерскими качествами. Другое дело, что тоже уже возрастной игрок.

НАША СПРАВКА

Денису Глушакову 35 лет. Полузащитник. Чемпион России в составе «Спартака», участник чемпионата мира 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов. В РПЛ помимо «Спартака» выступал за «Локомотив», «Ахмат» и «Химки».

Входит в число 20 футболистов по количеству матчей за карьеру в чемпионатах России.

источник: «Советский спорт»
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