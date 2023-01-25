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Дмитрий Селюк: Почему академия в Дубае? Смолов лучше бы в Саратове академию открыл

Смолов и Мамаев объявили об открытии футбольной академии в Дубае.
25 января 2023 16:58
автор: Юрий Волохов

Нападающий «Динамо» Федор Смолов и бывший полузащитник сборной России Павел Мамаев в социальных сетях сообщили об открытии футбольной академии в Дубае. Они считают, что это будет лучшая детская футбольная академия в Дубае.

Футбольный агент Дмитрий Селюк недоумевает, почему российские футболисты открывают академию в ОАЭ, а не в России.

- Почему в Дубаэ, для кого? – возмущается Селюк. – Для детей толстосумов, которые туда переехали и живут в свое удовольствие. Смолов лучше бы в родном Саратове академию открыл. Или хотя бы пару полей постелил.

В текущем сезоне 32-летний Смолов провел 15 матчей в РПЛ, в которых забил 7 голов и сделал 2 результативные передачи. Также на его счету 2 гола в 5 матчах Кубка России.

источник: «Советский спорт»
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