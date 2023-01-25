Тренер «Сочи» Бердыев взял на сборы 29 футболистов

Футбольный клуб «Сочи» отправился на второй тренировочный сбор, взяв 29 футболистов, сообщается в Telegram-канале команды.
Вратари: Денис Адамов, Сослан Джанаев, Николай Заболотный;
Защитники: Ваня Дркушич, Кирилл Заика, Артур Кусков, Артём Макарчук, Тимофей Маргасов, Артём Мещанинов, Иван Миладинович, Мусса Сиссако, Сергей Терехов, Игорь Юрганов;
Полузащитники: Викторьен Ангбан, Амир Батырев, Никита Бурмистров, Кирилл Кравцов, Даниил Мартовой, Кристиан Нобоа, Жоаозиньо, Кирилл Ушатов, Ибрагим Цаллагов, Тимофей Шипунов, Артур Юсупов;
Нападающие: Лука Джорджевич, Георгий Мелкадзе, Владислав Сарвели.
В состав заявлены двое игроков молодежного состава вратарь Владислав Долженко и нападающий Захар Федоров.
Ранее сообщалось, что Викторьен Ангбан может покинуть «Сочи».
29 января «Сочи» проведет товарищеский матч с «Локомотивом».
После 17 туров «Сочи» набрало 25 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице российской премьер-лиги.