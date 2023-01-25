World Cup 2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Тренер «Сочи» Бердыев взял на сборы 29 футболистов

В составе команды двое игроков из молодежной команды.
25 января 2023 18:06
автор: Александр Евграфов

Футбольный клуб «Сочи» отправился на второй тренировочный сбор, взяв 29 футболистов, сообщается в Telegram-канале команды.

Вратари: Денис Адамов, Сослан Джанаев, Николай Заболотный;

Защитники: Ваня Дркушич, Кирилл Заика, Артур Кусков, Артём Макарчук, Тимофей Маргасов, Артём Мещанинов, Иван Миладинович, Мусса Сиссако, Сергей Терехов, Игорь Юрганов;

Полузащитники: Викторьен Ангбан, Амир Батырев, Никита Бурмистров, Кирилл Кравцов, Даниил Мартовой, Кристиан Нобоа, Жоаозиньо, Кирилл Ушатов, Ибрагим Цаллагов, Тимофей Шипунов, Артур Юсупов;

Нападающие: Лука Джорджевич, Георгий Мелкадзе, Владислав Сарвели.

В состав заявлены двое игроков молодежного состава вратарь Владислав Долженко и нападающий Захар Федоров.

Ранее сообщалось, что Викторьен Ангбан может покинуть «Сочи».

29 января «Сочи» проведет товарищеский матч с «Локомотивом».

После 17 туров «Сочи» набрало 25 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице российской премьер-лиги.

Это интересно:
Нападающий «Наполи» Кварацхелия вернулся к тренировкам в общей группе
Прошедшую встречу грузинский футболист пропустил из-за болезни.
25.01.2023 18:23
Футбол
автор: Александр Евграфов
Тренер «Сочи» Бердыев взял на сборы 29 футболистов
В составе команды двое игроков из молодежной команды.
25.01.2023 18:06
Футбол
автор: Александр Евграфов
«Урал» проиграл «Ботеву» в товарищеском матче
Встреча завершилась со счетом 1:2.
25.01.2023 18:06
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Дмитрий Селюк: Почему академия в Дубае? Смолов лучше бы в Саратове академию открыл
Смолов и Мамаев объявили об открытии футбольной академии в Дубае.
25.01.2023 16:58
Футбол
автор: Юрий Волохов
Дмитрий Селюк: Глушаков в отличие от Дзюбы про деньги не говорит, просто хочет играть
Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков отправился на сбор с «Пари НН».
25.01.2023 16:30
Футбол
автор: Юрий Волохов
Нападающий «Крыльев Советов» Писарский: Привыкнут к новой фамилии
Футболист прокомментировал свой переход из «Оренбурга» и смену фамилии.
25.01.2023 15:19
Футбол
автор: Александр Евграфов
РФС запретил «Химкам» регистрировать новых игроков
Причиной запрета стала задолженность перед консалтинговой компанией.
25.01.2023 14:39
Футбол
автор: Александр Евграфов
УЕФА хочет сократить число отборочных матчей
Реформу отборочной стадии чемпионата мира в Европе намерены обсудить на заседании исполкома.
25.01.2023 14:19
Футбол
автор: Александр Евграфов
Сборные Италии и Испании сыграют между собой в полуфинале Лиги наций
Вторую полуфинальную пару составили сборные Хорватии и Нидерландов.
25.01.2023 14:07
Футбол
автор: Александр Евграфов
Кимпембе ничего не знал о лишении его статуса вице-капитана «ПСЖ»
Футболист узнал об этом из пресс-конференции главного тренера.
25.01.2023 14:03
Футбол
автор: Александр Евграфов
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика