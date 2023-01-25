Нападающий «Наполи» Кварацхелия вернулся к тренировкам в общей группе

Нападающий «Наполи» Хвича Кварацхелия вернулся к тренировкам в общей группе перед матчем 20-го тура чемпионата Италии, сообщается на сайте клуба.

Кварацхелия пропустил матч 19-го тура Серии А против «Салернитаны» из-за высокой температуры и простуды.

В матче 20-го тура 29 января «Наполи» сыграет с «Ромой». «Наполи» набрал 50 очков и лидирует в Серии А, опережая «Милан», идущий вторым, на 12 очков. У «Ромы» - 37 очков, столичная команда идет пятой в турнирной таблице.

В нынешнем сезоне Кварацхелия провел 20 матчей за «Наполи» во всех турнирах, в которых забил девять мячей и отдал 12 голевых передач.