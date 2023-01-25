«ПСЖ» нацелился на форварда «Лиона» Шерки 

Руководство «ПСЖ» рассматривает возможность приобретения нападающего «Лиона» Райан Шерки. Об этом сообщает французская пресса.

Отмечается, что 19-летний игрок является воспитанником «олимпийцев».

Как утверждает источник, что красно-синие планируют осуществить переход нынешней зимой и считают француза главной трансферной целью на этот период. Сообщается, что переговоры сторон находятся на ранней стадии.

Добавим, что Шерки выступает за основную команду «Лиона» с 2020 года. В текущем сезоне за клуб Лиги 1 он провел 18 матчей, забил один гол и отдал три результативные передачи.