Вегорст рассчитывает остаться в «Манчестер Юнайтед»

Форвард «Бернли» Ваут Вегорст, выступающий на правах аренды в «Манчестер Юнайтед», заявил, что хочет остаться в стане «красных дьяволов» после окончания арендного соглашения.

Отмечается, что 30-летний игрок хочет быть полезен главному тренеру английской команды Эрику тен Хагу.

«Я уверен, что могу помочь клубу забивать голы. Я тут уже больше недели и поражен здешней атмосферой, болельщиками и игрой. Это фантастика. Конечно, я хочу остаться здесь, но все будет зависеть от моих выступлений», – приводит слова Вегорста нидерландская пресса.

Добавим, что после перехода Вегорста в «Манчестер Юнайтед», он успел провести два матча, в которых не отметился результативными действиями.