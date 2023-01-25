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Вратарь сборной Польши может быть дисквалифицирован за финансовые махинации «Ювентуса»

Под угрозой дисквалификации еще 15 футболистов.
25 января 2023 19:21
автор: Александр Евграфов

Шестнадцать игроков «Ювентуса» могут дисквалифицированы на различные сроки за финансовые махинации, сообщают итальянские СМИ.

По данным источника, Итальянская федерация футбола продолжает расследование возможных махинаций с зарплатой игроков. Шестнадцать игроков находятся под подозрением, среди которых и вратарь сборной Польши Войцех Щенсны.

В числе других называются Адриен Рабьо, Войцех Щенсны, Леонардо Бонуччи, Хуан Куадрадо, Уэстон Маккенни, Пауло Дибала («Рома»), Артур («Ливерпуль») и Федерико Бернардески («Торонто»). Нарушившим правила футболистам грозит дисквалификация на срок до месяца.

«Ювентус» занимает девятое место в турнирной таблице серии А, набрав 23 очка в 19 матчах. Ранее Итальянская федерация футбола сняла с «Ювентуса» 15 очков за финансовые нарушения.

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