Вратарь сборной Польши может быть дисквалифицирован за финансовые махинации «Ювентуса»

Шестнадцать игроков «Ювентуса» могут дисквалифицированы на различные сроки за финансовые махинации, сообщают итальянские СМИ.

По данным источника, Итальянская федерация футбола продолжает расследование возможных махинаций с зарплатой игроков. Шестнадцать игроков находятся под подозрением, среди которых и вратарь сборной Польши Войцех Щенсны.

В числе других называются Адриен Рабьо, Войцех Щенсны, Леонардо Бонуччи, Хуан Куадрадо, Уэстон Маккенни, Пауло Дибала («Рома»), Артур («Ливерпуль») и Федерико Бернардески («Торонто»). Нарушившим правила футболистам грозит дисквалификация на срок до месяца.

«Ювентус» занимает девятое место в турнирной таблице серии А, набрав 23 очка в 19 матчах. Ранее Итальянская федерация футбола сняла с «Ювентуса» 15 очков за финансовые нарушения.