«Барселона» столкнулась с проблемой регистрации Гави как игрока основного клуба

Руководство «Барселоны» не может заявить полузащитника Гави в качестве футболиста первой команды. Об этом сообщает испанская пресса.

Отмечается, что даже после продажи Мефиса Депай и ухода Жерара Пике, каталонский клуб не соблюдает правила чемпионата Испании.

Сообщается, что при регистрации игроков сине-гранатовые могут не соблюсти лимит состава в следующем году, а также в клубе есть проблема с финансовым планированием из-за активированных экономических рычагов.

Добавим, что из-за правил Ла Лиги «Барселона» ,помимо Гави, может не зарегистрировать Рональда Араухо, Иньяки Пенью и Алехандро Бальде.