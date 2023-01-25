Тюрам покинет менхенгладбахскую «Боруссию» на правах свободного агента 

Нападающий менхенгладбахской «Боруссии» Маркус Тюрам принял решение остаться в клубе до истечения контракта. Об этом сообщает французская пресса.

Отмечается, что соглашение 25-летнего форварда с черно-бело-зелеными рассчитан до конца текущего сезона.

Сообщается, что игрок сборной Франции решил покинуть команду Даниеля Фарке летом 2023 года. Этой зимой футболистом интересовались «Челси» и «ПСЖ».

Добавим, что Тюрам выступает за «Боруссию» с 2019 года. В текущем сезоне за клуб Бундеслиги он провел 17 матчей, забил 13 голов и отдал четыре результативные передачи.