«Эвертон» готов предложить за полузащитника «Челси» Зиеша 30 миллионов евро

«Эвертон» намерен приобрести полузащитника «Челси» Хакима Зиеша. Об этом сообщает британская пресса.

Отмечается, что «ириски» нацелились на марокканского игрока после того, как «Тоттенхэм» перехватил форварда «Вильярреала» Арно Данжума.

Как утверждает источник, «пенсионеры» готовы расстаться с 29-летним игроком. Ливерпульская команда может предложить за футболиста 30 миллионов евро.

Напомним, что Зиеш присоединился к Челси летом 2020 года. В текущем сезоне за лондонский клуб он провел 15 матчей и отметился одной результативной передачей.