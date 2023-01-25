World Cup 2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Эвертон» готов предложить за полузащитника «Челси» Зиеша 30 миллионов евро

Игрок сборной Марокко не входит в планы Грэма Поттера после перехода Мудрика.
25 января 2023 20:20
автор: Глеб Шевяков

«Эвертон» намерен приобрести полузащитника «Челси» Хакима Зиеша. Об этом сообщает британская пресса.

Отмечается, что «ириски» нацелились на марокканского игрока после того, как «Тоттенхэм» перехватил форварда «Вильярреала» Арно Данжума.

Как утверждает источник, «пенсионеры» готовы расстаться с 29-летним игроком. Ливерпульская команда может предложить за футболиста 30 миллионов евро.

Напомним, что Зиеш присоединился к Челси летом 2020 года. В текущем сезоне за лондонский клуб он провел 15 матчей и отметился одной результативной передачей.

Это интересно:
Тюкавин назвал Роналду своим кумиром детства 
Нападающий «Динамо» перестал пристально следить за 37-летним португальцем после его возвращения в «Манчестер Юнайтед».
25.01.2023 20:52
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Флорьян Товен может вернуться в Лигу 1
Ранее 29-летний нападающий выступал за «Марсель».
25.01.2023 20:36
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Эвертон» готов предложить за полузащитника «Челси» Зиеша 30 миллионов евро
Игрок сборной Марокко не входит в планы Грэма Поттера после перехода Мудрика.
25.01.2023 20:20
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Беллингем может стать самым высокооплачиваемым игроком в истории «Боруссии»
19-летнему англичанину готовы платить 15 млн евро в год.
25.01.2023 20:14
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Тюрам покинет менхенгладбахскую «Боруссию» на правах свободного агента 
Контракт француза с немецкой командой истекает ближайшим летом.
25.01.2023 20:05
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Барселона» столкнулась с проблемой регистрации Гави как игрока основного клуба
Сине-гранатовые не соответствуют правилам Ла Лиги
25.01.2023 19:52
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Матч за Суперкубок 2023 года перенесен из Казани в Афины
УЕФА отменила игру в России
25.01.2023 19:27
Футбол
автор: Александр Евграфов
Вратарь сборной Польши может быть дисквалифицирован за финансовые махинации «Ювентуса»
Под угрозой дисквалификации еще 15 футболистов.
25.01.2023 19:21
Футбол
автор: Александр Евграфов
«Спартак» не получит денег за трансфер Рассказова в «Крылья Советов»
О переходе объявят завтра, 26 января.
25.01.2023 19:17
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Вегорст рассчитывает остаться в «Манчестер Юнайтед»
Манкунианцы арендовали нидерландского нападающего у «Бернли».
25.01.2023 18:55
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика