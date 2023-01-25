Флорьян Товен может вернуться в Лигу 1

Руководство «Лиона» рассматривает возможность приглашения форварда Флорьяна Товена в команду. Об этом сообщают мексиканские СМИ.

Отмечается, что 23 января чемпион мира в составе сборной Франции покинул мексиканский «Тигрес».

Как утверждает источник, «олимпийцы» рассчитывают, что переход 29-летнего футболиста поможет клубу побороться за верхние места в Лиге 1. В настоящий момент «Лион» занимает девятую строчку в турнирной таблице чемпионата Франции.

Напомним, что Товен имеет опыт в Лиге 1. До своего перехода в «Тигрес», он выступал за «Бастию», «Лилль» и «Марсель».