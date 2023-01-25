Тюкавин назвал Роналду своим кумиром детства 

Форвард «Динамо» Константин Тюкавин рассказал, что считал Криштиану Роналду – лучшим игроком в детстве.

Отмечается, что по мнению россиянина, нападающий сборной Португалии близок к завершению карьеры.

«Мой кумир из детства — Криштиану Роналду. Мне кажется, что он скоро закончит с футболом. Я восхищался его карьерой в «Реале». После его возвращения в «Манчестер Юнайтед», мой интерес к нему ослаб», – приводит слова Тюкавина пресс-служба московской команды.

Добавим, что в декабре прошлого года Роналду перешел в «Аль-Наср» на правах свободного агента. За арабский клуб он провел один матч и не отметился результативными действиями.