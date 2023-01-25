Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился мнением о выступлении нападающего команды Маркуса Рэшфорда в текущем сезоне.

Отмечается, что на данный момент 25-летний форвард является лучшим бомбардиром манкунианцев.

«Он стремительно прогрессирует. Он много работает и тренируется, поэтому его развитие так заметно. Считаю, что в этом клубе он может проявить все свои качества. Мы нуждаемся в нем, так как наша игра во многом построена так, чтобы продемонстрировать его таланты», – приводит слова тен Хага британская пресса.

Добавим, что Рэшфорд является воспитанником «Манчестер Юнайтед». В нынешнем сезоне за «красных дьяволов» он провел 28 матчей, забил 17 голов и отдал шесть результативных передач.