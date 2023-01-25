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Артета – о дружбе с Гвардиолой: Наше противостояние ее не разрушит 

Ранее специалисты вместе работали в «Манчестер Сити». 
25 января 2023 21:33
автор: Глеб Шевяков

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился мнением о соперничестве с наставником «Манчестер Сити» Пепом Гвардиолой в текущем сезоне АПЛ.

Отмечается, что ранее нынешний тренер «канониров» входил в тренерский штаб «горожан».

«Я мечтал, что придет время, когда мы будем бороться за трофеи друг с другом. В этом сезоне это произошло. Конечно, работа в разных командах никак не повлиет на нашу дружбу. Благодаря ему я раскрылся как специалист», – приводит слова Артеты американская пресса.

Добавим, что в настоящий момент «Арсенал» лидирует в турнирной таблице АПЛ, набрав 50 очков после 19 матчей. «Манчестер Сити» располагается на втором месте, отставая от лондонской команды на пять очков.

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