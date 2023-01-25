«Наполи» объявил об аренде вратаря «Аталанты» Голлини

«Наполи» взял в аренду голкипера «Аталанты» Пьерлуиджи Голлини. Об этом сообщает пресс-служба «адзурри».

Отмечается, что италяьнский вратарь принадлежит клубу из Бергамо с 2017 года.

Сообщается, что арендное соглашение по 27-летнему игроку рассчитано до конца текущего сезона. Неаполитанцы смогут выкупить итальянца за 8 миллионов евро.

Добавим, что прошлую часть сезона Голлини провел в аренде в «Фиорентине». За «фиалок» он провел девять матчей, пропустил восемь голов и отстоял четыре встречи на ноль.