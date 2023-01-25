Дортмундская «Боруссия» вырвала победу у «Майнца» в компенсированное время ко второму тайму

Дортмундская «Боруссия» обыграла «Майнц» в гостевом матче 17-го тура Бундеслиги. Встреча завершилась со счетом 2:1.

Уже на 2-й минуте хозяева вышли вперед: автором гола стал южнокорейский полузащитник Ли Чжэ Сун. Гости восстановили равновесие благодаря точному удару защитника Юлиана Рюэрсона (4-я минута).

Судьба поединка решилась в компенсированное время ко второму тайму: после передачи нападающего Себастьяна Аллера гол забил полузащитник Джованни Рейна.

Таким образом, «Боруссия» набрала 31 очко и занимает 3-е место в чемпионате Германии. У «Майнца» 20 очков и 12-я позиция.

29 января «шмели» сыграют с «Байером», а команда Бо Свенссона днем ранее примет «Бохум».