Никита Хайкин стал игроком «Бристоль Сити»

Голкипер сборной России Никита Хайкин подписал контракт с «Бристоль Сити». Об этом сообщает пресс-служба английского клуба.

Сегодня, 25 января, футболист подписал контракт, рассчитанный до конца сезона. Другие детали сделки не уточняются.

Напомним, последним клубом Хайкина был норвежский «Буде-Глимт», который он покинул в конце 2022 года и стал свободным агентом.

Также в карьере игрока были «Челси», «Портсмут» и «Рединг». Он уехал из Англии в 2013-м и перешел в португальский «Насьонал».

Что касается «Бристоль Сити», то команда Найджела Пирсона выступает в Чемпионшипе и занимает 17-е место в таблице.