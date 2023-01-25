Защитник «Интера» Шкриньяр хочет перейти в «ПСЖ»

Центральный защитник «Интера» Милан Шкриньяр изъявил желание присоединиться к «ПСЖ». Об этом сообщают британские СМИ.

Отмечается, что контракт 27-летнего игрока с миланским клубом истекает летом 2023 года.

Как утверждает источник, футболист сборной Словакии отказался от продления соглашения и покинет итальянскую команду на правах свободного агента ради перехода в стан парижан.

Добавим, что Шкриньяр выступает за «Интер» с 2017 года. В текущем сезоне за команду Симоне Индзаги он провел 27 матчей и отметился одной результативной передачей.