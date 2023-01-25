Хайкин прокомментировал подписание контракта с «Бристоль Сити»

Сегодня, 24 января, голкипер сборной России Никита Хайкин стал игроком «Бристоль Сити».

Вратарь, покинувший 1 января «Буде-Глимт», заключил договор до конца текущего сезона, а сразу после подписания контракта футболист дал комментарий клубной пресс-службе. Он сказал:

«Вернуться в Англию всегда было моей мечтой, и я очень рад быть здесь. Мне понравилось, что я увидел в Бристоле – инфраструктура клуба находится на уровне. С нетерпением жду возможности бросить себе вызов, играя в очень конкурентоспособной лиге. Я хочу выложиться на 100 процентов в «Бристоль Сити», – заявил голкипер.

Напомним, в Англии Хайкин играл за молодежные составы «Челси», «Портсмута» и «Рединга».