Кимпембе может перейти в «Атлетико» летом 2023 года

Руководство «Атлетико» рассматривает возможность покупки защитника «ПСЖ» Преснеля Кимпембе. Об этом сообщает французская пресса.

Отмечается, что контракт 27-летнего футболиста с парижанами рассчитан до конца сезона-2023/2024.

По информации источника, мадридский клуб планирует усилить оборону команды французским игроком и следят за ситуацией. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость оценивается в 40 миллионов евро.

Напомним, что Кимпембе является воспитанником «ПСЖ». За взрослую команду красно-синих он провел 232 матча, забил три гола и отдал три результативные передачи.