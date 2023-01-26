«Барселона» первой в Испании забила 1500 голов в Кубке Короля

«Барселона» стала первым испанским клубом, забившим 1500 мячей в Кубке Короля.

В ночь на 26 января по Москве «Барселона» играла дома против «Реал Сосьедада» в четвертьфинале текущего розыгрыша турнира и победила 1:0.

Победный мяч Усмана Дембеле, забитый на 52-й минуте и стал юбилейным.

Добавим, что каталонцы большую часть матча играли в большинстве: на 40-й минуте был удален полузащитник Браис Мендес.

Помимо «Барселоны» в полуфинал Кубка Короля пробилась «Осасуна», победившая «Севилью» (2:1).