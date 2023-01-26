«Пари НН» опровергает информацию о подписании Дзюбы

«Пари НН» опроверг новость о том, что в команду перейдет экс-форвард «Зенита» Артем Дзюба.

«Информация о подписании Артема Дзюбы не соответствует действительности», - говорится в заявлении пресс-службы клуба.

Ранее инсайдер Иван Карпов написал, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин лично настаивает на том, чтобы «Пари НН» подписал бывшего капитана сборной России и лично нашел деньги на его контракт: за 6 месяцев в команде футболист хочет получить 500 тысяч евро.

Добавим, что нападающий пребывает в статусе свободного агента. Его последней командой был турецкий «Адана Демирспор».