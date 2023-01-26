Федерация тенниса Австралии вынесла предупреждение отцу Джоковича из-за ситуации с флагом России

Федерация тенниса Австралии предупредила отца серба Новака Джоковича из-за ситуации с флагом России на Australian Open.

Напомним, что ранее в интернете появилось видео, на котором Срджан Джокович стоит на фоне флага РФ и говорит: «Да здравствуют русские».

Как сообщают зарубежные СМИ, отцу экс-первой ракетки мира и его семье вынесла предупреждение с призывом воздержаться от демонстрации государственной символики России.

Новак Джокович 27 января сыграет в полуфинале Australian Open. Встреча должна начаться не ранее, чем в 11:30 по Москве.