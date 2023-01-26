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Рой Кин заявил, что Рэшфорд прибавил из-за ухода Роналду из «Манчестер Юнайтед»

В 2023 году 25-летний форвард уже забил семь голов
26 января 2023 13:48
автор: Максим Скороходов

Экс-полузащитник Рой Кин объяснил высокую результативность форварда Маркуса Рэшфорда уходом из команды португальца Криштиану Роналду, сообщает Sky Sports.

«Когда один игрок покидает клуб, ответственность ложится на другого футболиста. Ему. Он уже не ребенок. Он должен быть готов к этому. Похоже, что теперь он наслаждается этой ответственностью, и за этим здорово наблюдать», - приводит слова Кина «Профиль».

Добавим, что «Манчестер Юнайтед» расторг контракт с Криштиану Роналду во время паузы на чемпионате мира в Катаре. Причиной стало интервью футболиста, в котором он раскритиковал клуб и тренерский штаб основной команды.

источник: «Профиль»
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