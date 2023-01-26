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Месси может продлить контракт с «ПСЖ» минимум на два сезона

Текущее соглашение футболиста истекает ближайшим летом.
Месси может продлить контракт с «ПСЖ» минимум на два сезона
26 января 2023 15:06
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: IMAGO

Аргентинский форвард «ПСЖ» Лионель Месси продлит контракт с клубом.

По информации зарубежных СМИ, контракт будет рассчитан как минимум на два сезона. Отмечается, что чемпиону мира повысят заработную плату. На данный момент Месси не получил серьезных предложений от других команд.

В текущем сезоне на счету 35-летнего форварда 13 голов и 14 результативных передач в 21 игре за «ПСЖ» во всех турнирах.

Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. В финале команда Лионеля Скалони обыграла Францию (3:3, 4:2 пен.). Месси был признан лучшим футболистом ЧМ-2022.

источник: «Советский спорт»
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