«Челси» продолжает вести переговоры с Канте

«Челси» и хавбек Нголо Канте продолжают вести переговоры о будущем футболиста в команде.

По информации СМИ, на данный момент неизвестно, на какой стадии находятся переговоры между сторонами. Канте сейчас восстанавливается после повреждения подколенного сухожилия.

Ране стало известно, что лондонский клуб готов расстаться с 31-летним футболистом и ищет ему подходящую замену. Нголо ждет предложения от «Барселоны».

Отметим, что Канте всего провел за «Челси» 262 игры, в которых забил 13 мячей.