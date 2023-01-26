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«Челси» продолжает вести переговоры с Канте

Футболист выступает за лондонский клуб с 2016 года
26 января 2023 15:43
автор: Александр Поволоцкий

«Челси» и хавбек Нголо Канте продолжают вести переговоры о будущем футболиста в команде.

По информации СМИ, на данный момент неизвестно, на какой стадии находятся переговоры между сторонами. Канте сейчас восстанавливается после повреждения подколенного сухожилия.

Ране стало известно, что лондонский клуб готов расстаться с 31-летним футболистом и ищет ему подходящую замену. Нголо ждет предложения от «Барселоны».

Отметим, что Канте всего провел за «Челси» 262 игры, в которых забил 13 мячей.

источник: «Советский спорт»
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