Артем Прохоров: Дзюбе подошли бы такие клубы как «Сочи» и «Краснодар»

«На мой взгляд, чтобы продолжить карьеру, Дзюбе нужно в первую очередь рассмотреть к самому себе несколько требований, и это не только финансовая сторона. Вероятно, определяющий фактор его решения – это задачи команды и принадлежность к определенному региону.

Многие знают о его тяжелом характере. Возможно, некоторые тренеры и не хотят видеть его в своей команде, но, на мой взгляд, такой нападающий не помешал бы нашим командам. Дзюба действительно очень хороший форвард с потрясающими данными и голевым чутьем. Пишут, что в его услугах заинтересованы «Пари НН» и «Торпедо», но пока это на уровне разговоров, значит, стороны не могут договориться.

Имеет место тот факт, что «Торпедо» находится с шестью набранными очками внизу таблицы РПЛ, и Дзюбе не хочется бороться с командой за выживание. Мне кажется, Артему подошли бы такие клубы, как «Сочи», «Краснодар» и, возможно, «Пари НН». И пусть его не смущает возраст, главное, оставаться профессионалом своего дела. Тогда на высоком уровне он может поиграть минимум два-три года!», - сказал Прохоров в беседе корреспонденту «Советского спорта» Дарье Савиновой.

Напомним, что с ноября 2022 года Артем Дзюба пребывает в статусе свободного агента. Ранее футболист расторг контракт с турецким клубом «Адана Демирспор».