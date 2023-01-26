Селюк – про Хайкина: Никита не только хороший вратарь, но и замечательный человек

Напомним, Никита был основным вратарем норвежского «Буде-Глимта», с которым дважды стал чемпионом Норвегии, играл в Лиге чемпионов.

Футбольный агент Дмитрий Селюк хорошо знает Никиту. Ему и слово.

- Хайкин перешел из команды одного из лидеров норвежского футбола в команду-середняк второго по силе дивизиона Англии. «Бристоль» последний раз играл в высшем дивизионе в конце 70-х. Это шаг вперед или ошибка?

- Во-первых, я знаю Никиту очень хорошо и много лет, дружу с его родителями. К сожалению, мама Никиты уже умерла. Никита не только хороший вратарь, но и замечательный человек – воспитанный, эрудированный, исключительно порядочный.

В свое время я хотел приобрести команду в Израиле, и первым делом пригласил на позицию вратаря Никиту.