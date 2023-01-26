Промес может поехать на третий сбор со «Спартаком» в Турцию

Полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес может отправиться в составе красно-белых на третий тренировочный сбор команды в Турцию.

Об этом сообщает «РБ Спорт», добавив, что футболист может преодолеть личные причины по которым пропустил предыдущие два сбора в ОАЭ.

Напомним, что большинство экспертов сходятся во мнении, что руководство клуба предпочло не рисковать брать с собой в ОАЭ игрока, у которого есть проблемы с законом на родине, в Нидерландах, поскольку между странами действует договор об экстрадиции преступников.

Свои первые матчи после зимней паузы «Спартак» проведет в Кубке России, где в плей-офф сыграет в столичном дерби с «Локомотивом». Встречи пройдут 23 и 27 февраля.