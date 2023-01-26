Дмитрий Селюк: Рад за Хайкина, переход в Чемпионшип из чемпионата Норвегии - шаг вперед 

Напомним, Никита был основным вратарем норвежского «Буде-Глимта», с которым дважды стал чемпионом Норвегии, играл в Лиге чемпионов.

Футбольный агент Дмитрий Селюк хорошо знает Никиту. Ему и слово.

- Хайкин перешел из команды одного из лидеров норвежского футбола в команду-середняк второго по силе дивизиона Англии. «Бристоль» последний раз играл в высшем дивизионе в конце 70-х. Это шаг вперед или ошибка?

- Никита всегда хотел играть в Англии. Он стал чемпионом с «Буде-Глимтом», поиграл в Лиге чемпионов, в Лиге Европы. Норвегия всегда рассматривалась, как ступенька к переходу в более сильный чемпионат. В Норвегии Никита всего добился, поэтому он сделал все правильно. Он вырос в Англии, всегда мечтал играть в Англии. И мечта осуществилась. Очень раз за Никиту.