«Это как финал»: Гвардиола - о предстоящем матче с «Арсеналом»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/16 финала Кубка Англии против лондонского «Арсенала».

«Может ли эта игра повлиять на борьбу за титул в Премьер-лиге? Это совсем другое соревнование. Это Кубок Англии. Это как финал. И, конечно, это больше, чем просто игра с «Арсеналом» - речь идет о том, чтобы проявить себя. Каков наш уровень?

Если команда набирает 50 очков за круг, это означает, что они были лучшими и остаются ими. Итак, мы должны показать себе, насколько мы далеки или близки, и лучший способ понять это - показать свой лучший уровень. В противном случае с такой командой в этот момент будет сложно», - приводит слова испанского специалиста клубная пресс-служба «горожан».

Напомним, встреча пройдет 27 января. Начало в 23.00 по московскому времени.

Добавим, что в турнирной таблице АПЛ команды занимают первые две строчки. Лидируют лондонцы с отрывом в пять очков и одной игрой в запасе.