Стал известен шорт-лист претендентов на пост главного тренера сборной Бельгии

В бельгийских СМИ появился список претендентов на пост главного тренера национальной команды.

Сборную Бельгии могут возглавить Маурсио Почеттино, Андре Виллаш-Боаш или Йоахим Лев.

Ранее стало известно, что до конца недели Королевская бельгийская футбольная ассоциация проведет заседания, на которых обсудит кандидатов на должность наставника команды.

Должность технического директора может занять Франк Веркаутерен или Томас Вермален.

Напомним, что на чемпионате мира сборная Бельгии не вышла из группы.