Хосеп Гвардиола: Если «Барселона» позовет меня, я поеду

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, что готов вернуться в «Барселону» в любое время.

Напомним, что специалист играл за каталонский клуб и шесть лет тренировал его. В 2019 году бывший помощник Гвардиолы Микель Артета стал наставником Арсенала», за который ранее выступал.

«Отношения Артеты с «Арсеналом» похожи на мои с «Барселоной». Я могу тренировать «Манчестер Сити», кого угодно, но если «Барселона» позовет меня обратно, я поеду. Это мой клуб», - цитируют Гвардиолу зарубежные СМИ.

Добавим, что «Манчестер Сити» сыграет 27 января с «Арсеналом» в рамках 1/16 Кубка Англии. Начало в 23.00 по московскому времени.