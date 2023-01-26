«Эвертон» может заключить контракт с Арнаутовичем

Форвард «Болоньи» Марко Арнаутович может продолжить карьеру в чемпионате Англии.

Как сообщают британские СМИ, 33-летний футболист может пополнить состав «Эвертона». «Ириски» ищут усиление клуба, чтобы избежать вылета из АПЛ. На данный момент команда занимает 19-е место в турнирной таблице, набрав 15 очков в 20 играх.

Отметим, что действующее соглашение Арнаутовича с «Болоньей» рассчитано до июня 2025 года.

В текущем сезоне Марко провел 16 матчей, в которых забил восемь мячей и отдал одну голевую передачу.