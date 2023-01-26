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Бьелса прибудет в Лондон на переговоры с «Эвертоном»

Аргентинский специалист может вернуться в АПЛ.
26 января 2023 18:35
автор: Александр Шульгин

Бывший главный тренер сборных Чили и Аргентины Марсело Бьелса прилетит в Лондон для проведения переговоров с «Эвертоном», который жаждет видеть его своим новым главным тренером.

По информации британских журналистов, специалист пока не давал своего согласия возглавить команду, однако клубные боссы «ирисок» планируют его убедить.

Напомним, ранее «Эвертон» уволил легенду «Челси» Фрэнка Лэмпарда с поста наставника в связи с неудовлетворительными результатами.

После 20 сыгранных туров ливерпульцы с 15 очками занимают 19-е место в турнирной таблице АПЛ.

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