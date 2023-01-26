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«Милан» будет выбирать между Зиешем и Дзаньоло, клуб не может подписать обоих игроков

«Россонери» ведут точечную и экономную трансферную кампанию.
26 января 2023 19:05
автор: Александр Шульгин

Итальянский «Милан» готов сделать еще одно приобретение в линию полузащиты.

По информации итальянской прессы, клуб по-прежнему рассматривает варианты с подписанием игрока «Ромы» Николо Дзаньоло и марроканским футболистом лондонского «Челси» Хакимом Зиешем, однако сможет себе позволить только одного из них.

Как сообщает источник, «россонери» больше склоняются к варианту с Зиешем, поскольку его трансферная стоимость значительно ниже той, которую римляне требуют за Дзаньоло. Однако марроканец настаивает на зарплате в 6,5 миллионов евро в год, что тоже много для «Милана».

Напомним, что Дзаньоло выступает за «Рому» с 2018 года. В текущем сезоне за команду Жозе Моуриньо он провел 17 матчей, забил два гола и отдал три результативные передачи.

Зиеш провел 15 матчей, в которых сделал одну результативную передачу. В составе сборной Марокко игрок дошел до полуфинала ЧМ-2022. В итоге его команда остановилась в шаге от медалей, впервые в своей истории заняв четвертое место.

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