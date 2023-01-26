«Црвена Звезда» хочет арендовать форварда «Локомотива» Раконьяца

Форвард московского «Локомотива» Марко Раконьяц привлек внимание «Црвены Звезды». Об этом пишут сербские СМИ.

По данным источника, клуб из Белграда хочет арендовать игрока с правом выкупа. Кроме того, «Црвена Звезда» готова взять на себя часть зарплаты футболиста на время арендного соглашения. О реакции красно-зеленых не уточняется.

Напомним, 22-летний черногорец перешел в «Локомотив» летом 2022 года. В нынешнем сезоне он провел во всех турнирах 15 матчей и отдал 1 голевой пас. До переезда в Россию форвард играл за сербский клуб «Чукарички».