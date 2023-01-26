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«Динамо» проведет товарищеский матч с узбекским «Олимпиком»

Встреча состоится 12 февраля.
26 января 2023 20:53
автор: Артур Гичунцев

Московское «Динамо» проведет товарищеский матч с узбекским «Олимпиком». Встреча состоится 12 февраля и начнется в 11.00 по столичному времени.

Ранее стало известно, что в рамках зимнего сбора бело-голубые сыграют с «Борацом» (29 января), болгарской «Ардой» (2 февраля), красноярским «Енисеем» (6 февраля), подмосковными «Химками» (12 февраля), владикавказской «Аланией» (15 февраля) и московским ЦСКА (15 февраля).

В нынешнем сезоне РПЛ «Динамо» занимает 4-е место, набрав 29 очков. Первый матч после зимней паузы команда Славиши Михайловича проведет 5 марта с «Крыльями Советов».

источник: «Советский спорт»
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