Московское «Динамо» проведет товарищеский матч с узбекским «Олимпиком». Встреча состоится 12 февраля и начнется в 11.00 по столичному времени.

Ранее стало известно, что в рамках зимнего сбора бело-голубые сыграют с «Борацом» (29 января), болгарской «Ардой» (2 февраля), красноярским «Енисеем» (6 февраля), подмосковными «Химками» (12 февраля), владикавказской «Аланией» (15 февраля) и московским ЦСКА (15 февраля).

В нынешнем сезоне РПЛ «Динамо» занимает 4-е место, набрав 29 очков. Первый матч после зимней паузы команда Славиши Михайловича проведет 5 марта с «Крыльями Советов».