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«Бешикташ» сделал официальное предложение «Зениту» о трансфере Барриоса

Судя по всему, стамбульский клуб уже договорился с футболистом.
26 января 2023 22:00
автор: Артур Гичунцев

«Бешикташ» хочет подписать полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса. Об этом сообщают турецкие СМИ.

По данным источника, клуб из Стамбула сделал официальное предложение о переходе игрока. С самим футболистом «Бешикташ» вел переговоры длительное время. О реакции питерцев не уточняется.

Напомним, 29-летний колумбиец выступает за «Зенит» с февраля 2019 года. Он является одним из лидеров команды. В нынешнем сезоне РПЛ хавбек провел 17 матчей, забил 1 гол и отдал 2 ассиста. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2026 года.

источник: «Советский спорт»
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