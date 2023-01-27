«Реал» одержал волевую победу над «Атлетико» и вышел в полуфинал Кубка Испании

Футболисты «Реала» на своем поле в дополнительное время обыграли «Атлетико» (2:1) в матче 1/4 финала Кубка Испании.

Отметим, что по ходу встречи подопечные Карло Анчелотти уступали в счете после того, как забитым мячом отличился форвард гостей Альваро Мората (19-я минута). Однако «сливочные» смогли ответить тремя забитыми мячами в исполнении нападающих Родриго (79), Карима Бензема (104) и Винисиуса (121).

Добавим, что в дополнительное время главный арбитр матча Сесар Сото Градо удалил с поля защитника «матрасников» Стефана Савича.

Таким образом, «Реал» вышел в полуфинал Кубка Испании. Ранее в данную стадию турнира пробились «Барселона», «Осасуна» и «Атлетик».

Кубок Испании

1/4 финала

«Реал» – «Атлетико» – 3:1 Д.В. (0:1)

Голы: Родриго, 79. Бензема, 104. Винисиус, 121 - Мората, 19.

Удаление: Савич, 99