Анчелотти не нашел причин плохой игры «Реала» в первом тайме матча с «Атлетико»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал победу своей команды в четвертьфинале Кубка Испании против «Атлетико».

«Я думаю, что команда играла не очень хорошо, но я всегда был уверен, что у нас есть ресурсы для улучшения. Мы немного изменили позицию Модрича, но наш камбек - это изменение мышления, а не стратегии. Чтобы попытаться сравнять счет, мы приложили гораздо больше усилий. Очень сложно понять, как команда, которая так плохо играла в первом тайме, так хорошо играет во втором», - приводит слова специалиста испанская пресса.

Отметим, что по ходу встречи подопечные Карло Анчелотти уступали в счете после того, как забитым мячом отличился форвард гостей Альваро Мората (19-я минута). Однако «сливочные» смогли ответить тремя забитыми мячами в исполнении нападающих Родриго (79), Карима Бензема (104) и Винисиуса (121).

Добавим, что в дополнительное время главный арбитр матча Сесар Сото Градо удалил с поля защитника «матрасников» Стефана Савича.

Таким образом, «Реал» вышел в полуфинал Кубка Испании. Ранее в данную стадию турнира пробились «Барселона», «Осасуна» и «Атлетик»