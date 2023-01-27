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Анчелотти не нашел причин плохой игры «Реала» в первом тайме матча с «Атлетико»

«Сливочные» победили в дополнительное время.
27 января 2023 09:51
автор: Александр Шульгин

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал победу своей команды в четвертьфинале Кубка Испании против «Атлетико».

«Я думаю, что команда играла не очень хорошо, но я всегда был уверен, что у нас есть ресурсы для улучшения. Мы немного изменили позицию Модрича, но наш камбек - это изменение мышления, а не стратегии. Чтобы попытаться сравнять счет, мы приложили гораздо больше усилий. Очень сложно понять, как команда, которая так плохо играла в первом тайме, так хорошо играет во втором», - приводит слова специалиста испанская пресса.

Отметим, что по ходу встречи подопечные Карло Анчелотти уступали в счете после того, как забитым мячом отличился форвард гостей Альваро Мората (19-я минута). Однако «сливочные» смогли ответить тремя забитыми мячами в исполнении нападающих Родриго (79), Карима Бензема (104) и Винисиуса (121).

Добавим, что в дополнительное время главный арбитр матча Сесар Сото Градо удалил с поля защитника «матрасников» Стефана Савича.

Таким образом, «Реал» вышел в полуфинал Кубка Испании. Ранее в данную стадию турнира пробились «Барселона», «Осасуна» и «Атлетик»

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