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«Спартак» назвал стартовый состав на матч с болгарским «Ботевом»

Красно-белые проводят тренировочный сбор в ОАЭ.
27 января 2023 10:28
автор: Александр Шульгин

Московский «Спартак» огласил стартовый состав на товарищеский матч против болгарского «Ботева» в рамках тренировочного сбора в ОАЭ.

«Спартак»: Антон Шитов, Даниил Хлусевич, Никита Чернов, Георгия Джикия, Леон Классен, Руслан Литвинов, Данил Пруцев, Роман Зобнин, Михаил Игнатов, Антон Зиньковский, Кейта Бальде.

Запасные: Максименко, Волков, Маслов, Дуарте, Пяткин, Зорин, Веденеев, Рыбус, Денисов, Иванников, Ситников, Шитов, Соболев, Мелешин, Николсон.

Напомним, начало встречи в 11.00 по московскому времени.

31 января москвичи должны были сыграть также с «Левски», однако команда из Софии отказалась от проведения матча под давлением общественности, выплатив красно-белым неустойку.

источник: ФК «Спартак»
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