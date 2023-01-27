«Спартак» назвал стартовый состав на матч с болгарским «Ботевом»

Московский «Спартак» огласил стартовый состав на товарищеский матч против болгарского «Ботева» в рамках тренировочного сбора в ОАЭ.
«Спартак»: Антон Шитов, Даниил Хлусевич, Никита Чернов, Георгия Джикия, Леон Классен, Руслан Литвинов, Данил Пруцев, Роман Зобнин, Михаил Игнатов, Антон Зиньковский, Кейта Бальде.
Запасные: Максименко, Волков, Маслов, Дуарте, Пяткин, Зорин, Веденеев, Рыбус, Денисов, Иванников, Ситников, Шитов, Соболев, Мелешин, Николсон.
Напомним, начало встречи в 11.00 по московскому времени.
31 января москвичи должны были сыграть также с «Левски», однако команда из Софии отказалась от проведения матча под давлением общественности, выплатив красно-белым неустойку.
источник: ФК «Спартак»