«Не хотим иметь ничего общего». Семья Бальде - о слухах о его романе с женой Икарди

Нападающий «Спартака» Кейта Бальде и его жена Симона Гуатьери высказались о слухах о том, что экс-супруга нападающего «Галатасарая» Марио Икарди изменяла ему с форвардом красно-белых.

«Они живут подобными новостями. Мы не хотим иметь с этим ничего общего. Они лишь взрывают вам голову», - сказала Гуатьери.

«Как может прийти в голову сказать нечто подобное? Мы как коллеги отметили несколько дней рождений, у нас были хорошие отношения», - добавил Кейта.

Ранее испанская пресса сообщала, что Икарди догадался об изменах Ванды по расходам на банковской карте. Икарди отправил сообщение жене Бальде, обвинив ее супруга в неверности.