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Облак о судействе в матче с «Реалом»: Мы уже привыкли

Арбитр оставил «матрасников» в меньшинстве, хотя имел повод принять обратное решение.
27 января 2023 11:03
автор: Александр Шульгин

Голкипер мадридского «Атлетико» Ян Облак оценил судейство в четвертьфинальном матче Кубка Испании против «Реала».

«Я думаю, что это удаление. Судья должен был удалить игрока «Реала». Он мог показать Себальосу вторую желтую карточку, когда мы вели 1:0. Но они решили так, как решили. Мы уже привыкли к этому. Было сложно, но команда боролась до конца, мы сделали все, чтобы забить гол», - приводит слова вратаря испанская пресса.

Отметим, что по ходу встречи подопечные Карло Анчелотти уступали в счете после того, как забитым мячом отличился форвард гостей Альваро Мората (19-я минута). Однако «сливочные» смогли ответить тремя забитыми мячами в исполнении нападающих Родриго (79), Карима Бензема (104) и Винисиуса (121).

Добавим, что в дополнительное время главный арбитр матча Сесар Сото Градо удалил с поля защитника «матрасников» Стефана Савича.

Таким образом, «Реал» вышел в полуфинал Кубка Испании. Ранее в данную стадию турнира пробились «Барселона», «Осасуна» и «Атлетик».

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