Наингголан продолжит карьеру в итальянской Серии В

Бывший полузащитник сборной Бельгии Раджа Наингголан продолжит карьеру в клубе СПАЛ итальянской Серии В.

По информации итальянских инсайдеров, зарплата футболиста составит 400 тысяч евро, а контракт с ним рассчитан до конца текущего сезона с опцией продления на один год.

Напомним, последним клубом 34-летнего Наингголана был бельгийский «Антверпен».

Добавим, что СПАЛ тренирует экс-одноклубник бельгийца по «Роме» Даниэле Де Росси. После 21 тура команда с 24 очками занимает 14-е место в турнирной таблице.