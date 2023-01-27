Симеоне обвинил арбитра встречи с «Реалом» в предвзятом отношении к Морате

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне обвинил главного арбитра четвертьфинального матча Кубка Испании против «Реала» в предвзятом отношении к форварду своей команды Альваро Морате.

«Я обратился к арбитру с уважением. Это уже произошло с нами в матче с «Сосьедадом», и я спросил его, не имеет ли он что-то против «Атлетико». Он сказал мне, что Мората приукрашивает свои падения. Никого не волнует, что Себальос мог получить вторую желтую. Мы разочарованы результатом, но мы гордимся тем, как выступили. В конце концов, результат делают игроки, а «Реал» снова был сильнее.

Я спросил судью, есть ли у него какие-то личные проблемы с Моратой, потому что он не зафиксировал на нем ни одного нарушения за весь матч. Альваро был избит, мне пришлось заменить его, а вопрос с Себальосом остается открытым», - приводит слова аргентинского специалиста испанская пресса.

Отметим, что по ходу встречи подопечные Карло Анчелотти уступали в счете после того, как забитым мячом отличился форвард гостей Альваро Мората (19-я минута). Однако «сливочные» смогли ответить тремя забитыми мячами в исполнении нападающих Родриго (79), Карима Бензема (104) и Винисиуса (121).

Добавим, что в дополнительное время главный арбитр матча Сесар Сото Градо удалил с поля защитника «матрасников» Стефана Савича. При этом еще при счете 1:0 в пользу «Атлетико» защитник «Реала» Дани Себальос должен был получить вторую желтую карточку за нарушение на Морате.

Таким образом, «Реал» вышел в полуфинал Кубка Испании. Ранее в данную стадию турнира пробились «Барселона», «Осасуна» и «Атлетик».