Игорь Колыванов: Хайкин — хороший вратарь, выступал в Лиге чемпионов

«Главное, чтобы он играл. Если его все устраивает, то все нормально. Хайкин — хороший вратарь, выступал в Лиге чемпионов. Будет спасать новую команду от вылета из Чемпионшипа. У него вся карьера впереди, он достаточно молод. Захотел попробовать себя в более колоритном чемпионате», — сказал Колыванов в беседе с «Газетой.Ru».

Хайкин ранее выступал за норвежский «Будё-Глимт», в который перешел в марте 2019 года. В составе клуба он дважды становился чемпионом Норвегии. Ранее он сообщил, что не будет продлевать контракт с норвежской командой.