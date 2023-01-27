«Химки» арендовали Кобесова у «Пари Нижний Новгород»

Полузащитник «Пари Нижний Новгород» Давид Кобесов до конца сезона будет находиться в аренде подмосковных «Химок», сообщается на сайте нижегородского футбольного клуба.

Бывший игрок владикавказского «Спартака» и «Алании» провел за «Нижний Новгород» в этом сезоне четыре матча во всех турнирах и не отметился результативными действиями. 23-летний футболист часто играет на позиции центрального опорного полузащитника.

После 17 туров «Химки» занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги и находятся в зоне вылета из высшего дивизиона российского футбола.